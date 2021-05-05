Усі автомобілі навіть одного кольору – саме він став причиною того, що автомобілі десятиліття провели у забутті.

На фермі в Шерем, поблизу Ріо-де-Жанейро у Бразилії, було знайдено могильник з шістьма десятками машин, переважно Chevrolet Chevette та Chevette Junior, за винятком кількох Volkswagen Golf та Chevrolet Corsa. Автомобілі зберігались поряд зі свинарником.

Дивіться також: Чоловік виграв Mitsubishi Lancer Evo IX, а наступного ж дня розбив його вщент

Ще кілька тижнів тому візуальний шок був ще більшим, оскільки під цим дахом було зібрано 96 машин. Усі вони належали бізнесмену Паскоалю да Рессуррейсау Афонсу Рего, колись відомому у Ріо як “король таксі”.

Незважаючи на товстий шар пилу, можна помітити, що всі автомобілі мають жовтий колір кузову. Це був стандартний колір для автомобілів Volkswagen, випущених у 1977 році, а через два роки він став стандартним відтінком для таксі в місті Ріо-де-Жанейро.

Машини, що зберігалиссь у сховищі, не мають блакитних смуг на бортах, шашечок на даху та таксометрів у кабінах. Більшість із них випущені у 1992 та 1993 роках і мають чималий пробіг. Юридична суперечка з урядом штату заважала продавати транспортні засоби на той час, тому їх просто звезли в одне місце і залишили на десятки років.

Паскоаль помер вісім років тому, у віці 92 років, і компанія перейшла до рук 14 його спадкоємців. Кабіни залишались на складі до 2020 року, коли компанії надійшла пропозиція орендувати приміщення. Тим часом управління юстиції нарешті дозволило продати списані машини.

Фото: віднайдені у свинарнику автомобілі Chevrolet / Motor1

“Сюди приїхав хлопець на ім'я Патрік і купив десять автомобілів. Він зробив відео і поділився ним у групах шанувальників таких машин. З тих пір продажі стрімко зростають. Тут навіть була поліція, думаючи, що це викрадені машини”, – сказав один зі спадкоємців бразильскому виданню Motor1.

Незважаючи на стан, старі машини продаються, як брухт. Ціни варіюються від 1300 до 2000 бразильських доларів – 240–370 доларів США, за поточним курсом обміну. Продавець каже, що відновлювати реєстрацію, щоб знову вивести машини на дороги було не вигцідно. Крім того, нові власники хочуть уникнути покупців, які не реєструють автомобілі на себе і їздять на машинах, зареєстрованих на таксопарк.

“Я не розміщував жодної реклами. Все це було з вуст в уста. Навіть незважаючи на це, усі машини вже зарезервовані. До наступного вівторка сарай повинен бути порожнім”, – каже власник.