Той випадок, коли доля спочатку усміхається, а потім насміхається.

Народна мудрість каже, що неможливо пізнати щастя тому, хто не звідав нещастя. Очевидно, ця схема працює і в зворотному напрямку, як доводить випадок з переможцем лотереї Dream Car Giveaways.

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Лотерея Dream Car Giveaways з Великобританії регулярно розігрує дорогі спортивні автомобілі, продаючи квитки за скромні гроші – так, щоб виграти Nissan GT-R 2020 року та бонусні 5000 фунтів стерлінгів, потрібно зробити внесок у розмірі 12,5 фунтів стерлінгів, а всього 3,89 фунта дають право на участь у розіграші BMW M3 Competition і 1500 фунтів.

Адаму Гріффітсу пощастило виграти автомобіль його мрії – червоний Mitsubishi Lancer Evolution FQ-320 дев’ятого покоління і трохи готівки, що не обкладається податком. Автомобіль, хоч і не новий, але в ідеальному стані, з пробігом 110 тисяч кілометрів і повною історією обслуговування.

Adam Griffiths was straight over today to collect this stunning Evo IX he won in last nights draw 👌. A lovely example this was, which I’m sure he will get many happy miles from! Enjoy 😊 Опубліковано Dream Car Giveaways Вівторок, 27 квітня 2021 р.

“Це прекрасний екземпляр, і ми впевнені, що він проїде ще багато тисяч кілометрів!”, – сказано в публікації Dream Car Giveaways в соціальних мережах. Але менш, ніж за добу, Evo був розбитий вщент у аварії з іншим автомобілем.

Після аварії Evolution не підлягає відновленню і потрапить в утиль. На щастя, сам власник залишився неушкоджений.