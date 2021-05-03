Той випадок, коли доля спочатку усміхається, а потім насміхається.
Народна мудрість каже, що неможливо пізнати щастя тому, хто не звідав нещастя. Очевидно, ця схема працює і в зворотному напрямку, як доводить випадок з переможцем лотереї Dream Car Giveaways.
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Лотерея Dream Car Giveaways з Великобританії регулярно розігрує дорогі спортивні автомобілі, продаючи квитки за скромні гроші – так, щоб виграти Nissan GT-R 2020 року та бонусні 5000 фунтів стерлінгів, потрібно зробити внесок у розмірі 12,5 фунтів стерлінгів, а всього 3,89 фунта дають право на участь у розіграші BMW M3 Competition і 1500 фунтів.
Адаму Гріффітсу пощастило виграти автомобіль його мрії – червоний Mitsubishi Lancer Evolution FQ-320 дев’ятого покоління і трохи готівки, що не обкладається податком. Автомобіль, хоч і не новий, але в ідеальному стані, з пробігом 110 тисяч кілометрів і повною історією обслуговування.
“Це прекрасний екземпляр, і ми впевнені, що він проїде ще багато тисяч кілометрів!”, – сказано в публікації Dream Car Giveaways в соціальних мережах. Але менш, ніж за добу, Evo був розбитий вщент у аварії з іншим автомобілем.
Після аварії Evolution не підлягає відновленню і потрапить в утиль. На щастя, сам власник залишився неушкоджений.