Тот случай, когда судьба сначала улыбается, а потом насмехается.

Народная мудрость гласит, что невозможно познать счастье тому, кто не испытал несчастья. Очевидно, эта схема работает и в обратном направлении, как показывает случай с победителем лотереи Dream Car Giveaways.

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Лотерея Dream Car Giveaways из Великобритании регулярно разыгрывает дорогие спортивные автомобили, продавая билеты за скромные деньги – так, чтобы выиграть Nissan GT-R 2020 года и бонусные 5000 фунтов стерлингов, нужно сделать взнос в размере 12,5 фунтов стерлингов, а всего 3,89 фунта дают право на участие в розыгрыше BMW M3 Competition и 1500 фунтов.

Адаму Гриффитс повезло выиграть автомобиль его мечты - красный Mitsubishi Lancer Evolution FQ-320 девятого поколения и немного наличности, не облагается налогом. Автомобиль, хоть и не новый, но в идеальном состоянии, с пробегом 110000 километров и полной историей обслуживания.

Adam Griffiths was straight over today to collect this stunning Evo IX he won in last nights draw 👌. A lovely example this was, which I’m sure he will get many happy miles from! Enjoy 😊 Опубліковано Dream Car Giveaways Вівторок, 27 квітня 2021 р.

"Это прекрасный экземпляр, и мы уверены, что он проедет еще многие тысячи километров!", - говорится в публикации Dream Car Giveaways в социальных сетях. Но менее, чем за сутки, Evo был разбит наголову в аварии с другим автомобилем.

После аварии Evolution не подлежит восстановлению и попадет в утиль. К счастью, сам владелец остался невредим.