Viritech Apricale планируют выпустить ограниченной серией из 25 машин, а первые экземпляры должны попасть к своим владельцам в 2023 году.

Инжиниринговая компания Viritech, базирующаяся в британском технопарке MIRA, анонсировала три новинки с силовыми установками на водороде: гиперкар, грузовик и кроссовер. Первым должен выйти Viritech Apricale.

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Ранее несколько разработчиков уже демонстрировали спортивные скоростные автомобили с водородными силовыми установками – вспомнить хотя бы Pininfarina H2 Speed, Hyundai Forze IX, Hyperion XP-1 или SCG 009 с обещанным запасом хода в 4500 километров – однако Viritech заявляет, что именно ее электрокар станет “первым в мире серийным гиперкаром на водороде”.

Технических подробностей о Viritech Apricale пока немного – известно, что два электромотора будут иметь совокупную отдачу в 1115 лошадиных сил и обеспечат реализацию полного привода. Силовая установка будет полностью собственной разработки, причем она может быть использована в широком транспорте – легковых и грузовых автомобилях, самолетах или моторных лодках сторонних производителей.

Фото: концепт водородного гиперкара Viritech Apricale / Viritech

Одна из важнейших разработок в рамках проекта – баллон для сжатого водорода, рассчитанный на рабочее давление в 700 бар. Разработчики отмечают, что подобные емкости в нынешних машинах имеют не лучшее соотношение массы и количества газа – водород занимает лишь 5% массы. Компания Viritech разработала баллон из графенового композита, в котором этот показатель должен быть выше. Кроме того, прочность баллона позволит применить его в качестве силового элемента карбонового кокпита, что поможет снизить общую массу авто.

Еще Viritech показала эскизы магистрального тягача Jovian и кроссовера Tellaro – также с водородными силовыми установками на основе проекта Apricale.

Если все пойдет по плану, с 2023 года Apricale выйдет тиражом в 25 экземпляров, по полтора миллиона фунтов стерлингов за каждый.