Инновационный автомобиль прибыл на выставку потребительской электроники CES 2021 своим ходом.

Hyperion XP1 имеет потрясающий дизайн, который обеспечил бы ему успех с любым типом силовой установки. Но XP1 имеет еще и грандиозный силовой агрегат и кучу интересных технологий, и все свидетельствует о том, что он обречен на успех.

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Прошлым летом компания Hyperion, которая базируется в Южной Калифорнии, представила дикий гидрогеновый гиперкар под названием XP-1.

Автомобиль на водородных топливных элементах, по заявлению производителя, способен проехать 1600 километров на баке водорода, имеет мощность в 1500 лошадиных сил, ускорение 0-100 за 2,2 секунды и максимальную скорость 355 километров в час. Hyperion утверждает, что на борту нет аккумуляторов для хранения энергии, как в привычных водородных электрокаров Toyota Mirai или Hyundai Nexo.

Фото: Hyperion XP-1 / Hyperion

Несмотря на отсутствие физического шоу CES в этом году, Hyperion решил все-таки поехать в Лас Вегас, и прогнал XP-1 по городу и дороге в пустыне. Зачем прошлогодний концеп снова покрыли маскировочной пленкой – не ясно, так как изменений по сравнению с виденным ранее, не обнаружено.

Hyperion планирует предложить XP-1 для продажи широкой публике, начиная с 2022 года, однако основная часть объема производства в 300 автомобилей запланирована на 2023 год.