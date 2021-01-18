Інноваційний автомобіль прибув на виставку споживчої електроніки CES 2021 своїм ходом.

Hyperion XP1 має приголомшливий дизайн, який забезпечив би йому успіх із будь-яким типом силової установки. Але XP1 має ще й грандіозний силовий агрегат та купу цікавих технологій і все свідчить про те, що він приречений на успіх.

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Минулого літа компанія Hyperion, що базується в Південній Каліфорнії, представила дикий гідрогеновий гіперкар під назвою XP-1.



Автомобіль на водневих паливних елементах, за заявою виробника, здатен проїхати 1600 кілометрів на баку водню, має потужність у 1500 кінських сил, прискорення 0-100 за 2,2 секунди та максимальну швидкість 355 кілометрів на годину. Hyperion стверджує, що на борту немає акумуляторів для зберігання енергії, як у звичних водневих електрокарів Toyota Mirai чи Hyundai Nexo.

Фото: Hyperion XP-1 / Hyperion

Незважаючи на відсутність фізичного шоу CES цього року, Hyperion вирішив все-таки поїхати до Лас Вегасу, і прогнав XP-1 містом та дорогою в пустелі. Навіщо минулорічний концепь знову вкрили маскувальною плівкою – не ясно, оскільки змін, порівняно з баченим раніше, не виявлено.

Hyperion планує запропонувати XP-1 для продажу широкому загалу, починаючи з 2022 року, однак основна частина обсягу виробництва у 300 автомобілів запланована на 2023 рік.