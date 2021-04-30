Viritech Apricale планують випустити обмеженою серією з 25 машин, а перші примірники повинні потрапити до своїх власників у 2023 році.

Інжинірингова компанія Viritech, що базується у британському технопарку MIRA, анонсувала три новинки з силовими установками на водні: гіперкар, вантажівку та кросовер. Першим повинен вийти Viritech Apricale.

Також цікаво: Segway показала водневий електробайк, який пустить в серійне виробництво

Раніше кілька розробників вже демонстрували спортивні швидкісні автомобілі з водневими силовими установками – згадати хоча б Pininfarina H2 Speed, Hyundai Forze IX, Hyperion XP-1 або SCG 009 з обіцяним запасом ходу в 4500 кілометрів – однак Viritech заявляє, що саме її електрокар стане “першим в світі серійним гіперкаром на водні”.

Технічних подробиць про Viritech Apricale поки небагато – відомо, що два електромотори матимуть сукупну віддачу у 1115 кінських сил та забезпечать реалізацію повного приводу. Силова установка буде повністю власної розробки, причому вона може бути використана у різноманітному транспорті – легкових і вантажних автомобілях, літаках чи моторних човнах сторонніх виробників.

Фото: концепт водневого гіперкара Viritech Apricale / Viritech

Одна з найважливіших розробок у рамках проекту – балон для стисненого водню, розрахований на робочий тиск в 700 бар. Розробники зазначають, що подібні ємності в нинішніх машинах мають не найкраще співвідношення маси і кількості газу – водень займає лише 5% маси. Компанія Viritech розробила балон з графенового композиту, в якому цей показник повинен бути вищим. Крім того, міцність балона дозволить застосувати його, в якості силового елемента карбонового кокпіта, що допоможе знизити загальну масу авто.

Також Viritech показала ескізи магістрального тягача Jovian і кросовера Tellaro – також з водневими силовими установками на основі проекту Apricale.

Якщо все піде за планом, з 2023 року Apricale вийде тиражем у 25 екземплярів, по півтора мільйони фунтів стерлінгів за кожен.