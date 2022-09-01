Эксперты страховой компании Warantywise определили, какие автомобили чаще всего ломаются и самые дорогие в ремонте.
В рамках исследования были проанализированы данные по 200 моделям авто в возрасте до 10 лет. При составлении рейтинга принимались во внимание частота поломок и стоимость ремонта. Об этом сообщает издание Carwow.
На основе этого рассчитали индекс надежности авто и выбрали 15 самых проблемных моделей. Выяснилось, что менее надежными являются премиальные автомобили. Чаще всего отмечаются проблемы с автомобильной электроникой.
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Итак, наиболее проблемные подержанные автомобили в возрасте до десяти лет:
- 15. Tesla Model S (2012 – 2022). Индекс надежности – 33,5%. Средняя стоимость ремонта – $1 174, максимальная – $5 152. Самая частая поломка – отказ центрального замка;
- 14. Ford Ranger (2012 – 2022). Индекс надежности – 33,4%. Средняя стоимость ремонта – $1 458, максимальная – $16 378. Самая частая поломка – выход из строя клапана рециркуляции выхлопных газов;
- 13. Audi A7 (2012 – 2019). Индекс надежности – 33%. Средняя стоимость ремонта – $2 845, максимальная – $13 135. Самая частая поломка – выход из строя инжекторов;
- 12. Mercedes-Benz S-Class (2012 – 2019). Индекс надежности – 32,8%. Средняя стоимость ремонта – $1 666, максимальная – $19 050. Самая частая поломка – неисправность датчика выхлопной системы;
- 11. Peugeot RCZ (2012 – 2015). Индекс надежности – 32,2%. Средняя стоимость ремонта – $1 217, максимальная – $7 715. Самая частая поломка – выход из строя турбины;
- 10. BMW M5 (2012 – 2019). Индекс надежности – 30,8%. Средняя стоимость ремонта – $2 487, максимальная – $11 850. Самая частая поломка – проблемы подвески;
- 9. Mazda CX-5 (2012 – 2022). Индекс надежности – 29,6%. Средняя стоимость ремонта – $2 088, максимальная – $6 760. Самая частая поломка – выход из строя турбины на дизеле;
- 8. Bentley Continental GT (2012 – 2018). Индекс надежности – 29,1%. Средняя стоимость ремонта – $2 618, максимальная – $7 290. Самая частая поломка – неполадки электрооборудования;
- 7. Audi Q7 (2012 – 2020). Индекс надежности – 25,7%. Средняя стоимость ремонта – $1 574, максимальная – $10 200. Самая частая поломка – неполадки электрооборудования;
- 6. Porsche Cayenne (2012 – 2018). Индекс надежности – 24,9%. Средняя стоимость ремонта – $750, максимальная – $7 450. Самая частая поломка – неполадки электрооборудования;
- 5. BMW X6 (2012 – 2019). Индекс надежности – 23,6%. Средняя стоимость ремонта – $2 434, максимальная – $11 250. Самая частая поломка – неполадки подвески;
- 4. Porsche Panamera (2012 – 2019). Индекс надежности – 23,4%. Средняя стоимость ремонта – $1 893, максимальная – $12 630. Самая частая поломка – неполадки электрооборудования;
- 3. Range Rover Sport (2012 – 2019). Индекс надежности – 23,1%. Средняя стоимость ремонта – $2 070, максимальная – $26 200. Самая частая поломка – неполадки подвески;
- 2. BMW M3 (2012 – 2019). Индекс надежности – 21,4%. Средняя стоимость ремонта – $2 485, максимальная – $14 200. Самая частая поломка – неполадки дросселя;
- 1. Range Rover (2012 – 2019). Индекс надежности – 20,2%. Средняя стоимость ремонта – $1 880, максимальная – $28 000. Самая частая поломка – неполадки подвески.