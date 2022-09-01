Эксперты страховой компании Warantywise определили, какие автомобили чаще всего ломаются и самые дорогие в ремонте.

В рамках исследования были проанализированы данные по 200 моделям авто в возрасте до 10 лет. При составлении рейтинга принимались во внимание частота поломок и стоимость ремонта. Об этом сообщает издание Carwow.

На основе этого рассчитали индекс надежности авто и выбрали 15 самых проблемных моделей. Выяснилось, что менее надежными являются премиальные автомобили. Чаще всего отмечаются проблемы с автомобильной электроникой.

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Итак, наиболее проблемные подержанные автомобили в возрасте до десяти лет: