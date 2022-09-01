Експерти страхової компанії Warantywise визначили, які автомобілі найчастіше ламаються та найдорожчі у ремонті.

В рамках дослідження були проаналізовані дані по 200 моделях авто віком до 10 років. Під час складання рейтингу бралися до уваги частота поломок та вартість ремонту. Про це повідомляє видання Carwow.

На основі цього розрахували індекс надійності авто та вибрали 15 найпроблемніших моделей. З'ясувалося, що менш надійними є преміальні автомобілі. Найчастіше зустрічаються проблеми з автомобільною електронікою.

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Отже найбільш проблемні вживані автомобілі віком до десяти років: