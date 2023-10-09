Британские сервисные станции начали нанимать маршалов для подключения и отключения электромобилей с зарядки, чтобы уменьшить количество конфликтов, связанных с очередями на станции.

Продажи электромобилей в Европе быстро растут. И развитие инфраструктуры очевидно за этими темпами не успевает. Британские водители на собственном горьком опыте отдают себе отчет, что инфраструктура зарядки не готова к этому новому спросу, и некоторым приходится ждать до шести часов, чтобы подключиться к сети.

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На фоне этого разгневанные водители электромобилей часто спорят с персоналом и друг с другом. Это заставило крупнейшего в Британии поставщика автозаправочных станций Moto привлекать маршалов, чтобы следить за уровнем заряда в машинах и помогать водителям подключать электромобили.

Хотя британское правительство отложило запланированный на 2030 год запрет на продажу автомобилей с традиционными двигателями, оно по-прежнему требует, чтобы более пятой части новых авто, проданных в стране уже в следующем году, были электрическими. А к 2030 году их количество должно возрасти до 80 процентов. На сегодняшний день на дорогах Британии уже находится более 850 000 электромобилей. К середине следующего года их общее количество превысит один миллион экземпляров.