Британські сервісні станції почали наймати маршалів для підключення та відключення електромобілів за зарядки, аби зменшити кількість конфліктів, що пов’язані з чергами на станції.

Продажі електромобілів у Європі стрімко зростають. І розвиток інфраструктури явно за цими темпами не встигає. Британські водії на власному гіркому досвіді усвідомлюють, що інфраструктура зарядки не готова до цього нового попиту, і деяким доводиться чекати до шести годин, щоб підключитися до мережі.

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На фоні цього розгнівані водії електромобілів часто сперечаються з персоналом та один з одним. Це змусило найбільшого у Британії постачальника автозаправних станцій Moto залучати маршалів, щоб стежити за рівнем заряду у машинах та допомагати водіям підключати свої електромобілі.

Хоча британський уряд відклав заплановану на 2030 рік заборону на продаж автомобілів з традиційними двигунами, він, як і раніше, вимагає, щоб понад п’яту частину нових авто, проданих у країні вже наступного року, були електрички, а до 2030 року ця цифра повинна зрости до 80 відсотків. На сьогодні на дорогах Британії вже перебуває понад 850 000 електромобілів. До середини наступного року їхня загальна кількість перевищить один мільйон екземплярів.