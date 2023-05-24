Эксперты из Whatcar составили рейтинг самых лучших электромобилей, присутствующих на рынке новых авто, подчеркивая как их преимущества, так и недостатки.
Volkswagen ID.Buzz
+ комфортное управление, высокий уровень практичности, медленно дешевеющий.
- отсутствие 7-местной версии, информационно развлекательная система, запас хода.
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Tesla Model 3
+ безумная динамика (особенно в версии Performance), большой запас хода, высокий уровень практичности.
- шумоизоляция, жесткая подвеска.
Genesis GV60
+ интерьер, шумоизоляция, информационно развлекательная система.
– небольшой багажник, пространство для задних пассажиров, камеры заднего вида.
BMW iX3
+ запас хода, информационно развлекательная система, оптимальная стоимость.
- разгон, шумоизоляция, медленная зарядка.
Kia EV6
+ запас хода, расширенная гарантия, простор для задних пассажиров.
– небольшой багажник, высокая стоимость, жесткая подвеска.
Porsche Taycan Cross Turismo
+ динамика, простор для задних пассажиров, качественный интерьер.
- небольшой список оснастки, запас хода, небольшой багажник.
Hyundai Ioniq 5
+ шумоизоляция, быстрая зарядка, просторный салон.
– управление, качество интерьера.
MG4 EV
+ цена, большой запас хода, расширенная гарантия.
- материалы интерьера, информационно развлекательная система.
Skoda Enyaq iV
+ привлекательная цена, высокий уровень практичности, приятное управление.
- динамика, информационно развлекательная система.
BMW i4
+ динамика, запас хода, информационно развлекательная система.
- высокая стоимость, не столь быстрый, как Tesla Model 3 Performance, зарядная инфраструктура.