Эксперты из Whatcar составили рейтинг самых лучших электромобилей, присутствующих на рынке новых авто, подчеркивая как их преимущества, так и недостатки.

Volkswagen ID.Buzz

+ комфортное управление, высокий уровень практичности, медленно дешевеющий.
- отсутствие 7-местной версии, информационно развлекательная система, запас хода.

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Tesla Model 3

+ безумная динамика (особенно в версии Performance), большой запас хода, высокий уровень практичности.
- шумоизоляция, жесткая подвеска.

Genesis GV60

+ интерьер, шумоизоляция, информационно развлекательная система.
– небольшой багажник, пространство для задних пассажиров, камеры заднего вида.

BMW iX3

+ запас хода, информационно развлекательная система, оптимальная стоимость.
- разгон, шумоизоляция, медленная зарядка.

Kia EV6

+ запас хода, расширенная гарантия, простор для задних пассажиров.
– небольшой багажник, высокая стоимость, жесткая подвеска.

Porsche Taycan Cross Turismo

+ динамика, простор для задних пассажиров, качественный интерьер.
- небольшой список оснастки, запас хода, небольшой багажник.

Hyundai Ioniq 5

+ шумоизоляция, быстрая зарядка, просторный салон.
– управление, качество интерьера.

MG4 EV

+ цена, большой запас хода, расширенная гарантия.
- материалы интерьера, информационно развлекательная система.

Skoda Enyaq iV

+ привлекательная цена, высокий уровень практичности, приятное управление.
- динамика, информационно развлекательная система.

BMW i4

+ динамика, запас хода, информационно развлекательная система.
- высокая стоимость, не столь быстрый, как Tesla Model 3 Performance, зарядная инфраструктура.