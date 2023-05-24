Експерти з Whatcar склали рейтинг найкращих електромобілів, що присутні на ринку нових авто, підкреслюючи як їх переваги, так і недоліки.

Volkswagen ID.Buzz

+ комфортне керування, високий рівень практичності, повільно дешевшає.

- відсутність 7-місної версії, інформаційно-розважальна система, запас ходу.

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Tesla Model 3

+ шалена динаміка (особливо у версії Performance), великий запас ходу, високий рівень практичності.

- шумоізоляція, жорстка підвіска.

Genesis GV60

+ інтер'єр, шумоізоляція, інформаційно-розважальна система.

- невеликий багажник, простір для задніх пасажирів, камери заднього виду.

BMW iX3

+ запас ходу, інформаційно-розважальна система, оптимальна вартість.

- розгін, шумоізоляція, повільне заряджання.

Kia EV6

+ запас ходу, розширена гарантія, простір для задніх пасажирів.

- невеликий багажник, висока вартість, жорстка підвіска.

Porsche Taycan Cross Turismo

+ динаміка, простір для задніх пасажирів, якісний інтер'єр.

- невеликий список оснащення, запас ходу, невеликий багажник.

Hyundai Ioniq 5

+ шумоізоляція, швидка зарядка, просторий салон.

- керування, якість інтер'єру.

MG4 EV

+ ціна, великий запас ходу, розширена гарантія.

- матеріали інтер’єру, інформаційно-розважальна система.

Skoda Enyaq iV

+ приваблива ціна, високий рівень практичності, приємне керування.

- динаміка, інформаційно-розважальна система.

BMW i4

+ динаміка, запас ходу, інформаційно-розважальна система.

- висока вартість, не такий швидкий, як Tesla Model 3 Performance, зарядна інфраструктура.