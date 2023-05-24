Експерти з Whatcar склали рейтинг найкращих електромобілів, що присутні на ринку нових авто, підкреслюючи як їх переваги, так і недоліки.
Volkswagen ID.Buzz
+ комфортне керування, високий рівень практичності, повільно дешевшає.
- відсутність 7-місної версії, інформаційно-розважальна система, запас ходу.
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Tesla Model 3
+ шалена динаміка (особливо у версії Performance), великий запас ходу, високий рівень практичності.
- шумоізоляція, жорстка підвіска.
Genesis GV60
+ інтер'єр, шумоізоляція, інформаційно-розважальна система.
- невеликий багажник, простір для задніх пасажирів, камери заднього виду.
BMW iX3
+ запас ходу, інформаційно-розважальна система, оптимальна вартість.
- розгін, шумоізоляція, повільне заряджання.
Kia EV6
+ запас ходу, розширена гарантія, простір для задніх пасажирів.
- невеликий багажник, висока вартість, жорстка підвіска.
Porsche Taycan Cross Turismo
+ динаміка, простір для задніх пасажирів, якісний інтер'єр.
- невеликий список оснащення, запас ходу, невеликий багажник.
Hyundai Ioniq 5
+ шумоізоляція, швидка зарядка, просторий салон.
- керування, якість інтер'єру.
MG4 EV
+ ціна, великий запас ходу, розширена гарантія.
- матеріали інтер’єру, інформаційно-розважальна система.
Skoda Enyaq iV
+ приваблива ціна, високий рівень практичності, приємне керування.
- динаміка, інформаційно-розважальна система.
BMW i4
+ динаміка, запас ходу, інформаційно-розважальна система.
- висока вартість, не такий швидкий, як Tesla Model 3 Performance, зарядна інфраструктура.