В канун второй годовщины полномасштабного захватнического вторжения российских войск в Украину в центре Лондона появилась инсталляция из полностью изуродованной кареты скорой медицинской помощи.

Отведенная мэрией столицы небольшая площадка возле британского Вестминстерского дворца британского парламента стала своеобразным напоминанием британцам о том, как важно ценить мир и какой ценой он дается украинскому народу в борьбе с кремлевскими захватчиками.

О том, что развязанная Россией война кровавая и жестокая, красноречиво говорит тот факт, что на осмотр выставлена не боевая машина, а карета скорой помощи в утвержденной ООН и Красным Крестом колористике гуманитарного медицинского транспорта. Нанесенные графические атрибуты медицинского автомобиля на шасси Сітгоёп Jumper визуально видно издалека, их признает весь мир, кроме кремлевских супостатов.

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На отдельных фотоснимках видно, как жители и гости Лондона настороженно и с большой болью осматривают машину с разбитым лобовым стеклом, отверстиями по всему кузову от пуль, обломков снарядов и минометных выстрелов. В их воображении не укладываются, что такое у нас время может быть.

У этой машины из маленькой больницы в городе Дергачи (18 тысяч населения), что в 15 километрах на от Харькова героическая история. С началом войны единственная полноприводная машина лечебного учреждения выезжала на вызовы, привозила под обстрелами и разбомбленными дорогами в стационар рожениц, больных, искалеченных войной людей.

Несмотря на хорошо видимую и признанную гуманитарную колористику машины медицинской миссии, российские оккупанты все-таки накрыли "скорую" огнем.

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Пронизанный обломками и пулями Jumper уже выставляли в Киеве, Вильнюсе, Мюнхене, Брюсселе и других городах Европы. Это не просто показ, это турне боли и страданий украинского народа.



Автомобиль скорой медицинской помощи Дергачевской больницы по приглашению правительств наших союзников побывает практически во всех мегаполисах европейского континента как символ несокрушимости Украины.

На этот раз он в столице Великобритании, которая за годы войны очень много помогает нам как боевой техникой, так и обучением и убежищем для беженцев. Налогоплательщики видят: средства на помощь Киеву идут оправдано.

Фото: Оперативный ВСУ/Jordan Pettitt/PA Wire