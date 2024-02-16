У переддень другої річниці повномасштабного загарбницького вторгнення російських військ в Україну у центрі Лондона з’явилася інсталяція з вщент понівеченої карети швидкої медичної допомоги.

Відведений мерією столиці невеличкий майданчик біля британського Вестмінстерського палацу британського парламенту став своєрідним нагадуванням британцям про те, як важливо цінувати мир і якою ціною він дається українському народу в боротьбі з кремлівськими загарбниками.

Про те, що розв’язана Росією війна кривава й жорстока, красномовно говорить той факт, що на огляд виставлено не бойову машину, а карету швидкої допомоги у затвердженій ООН та Червоним Хрестом кольористиці гуманітарного медичного транспорту. Нанесені графічні атрибути медичного автомобіля на шасі Citroёn Jumper візуально видно здалеку, їх визнає весь світ, окрім кремлівських супостатів.

Читайте також Англієць на велосипеді "намалював" мапу України у Лондоні

На окремих фотознімках видно, як жителі та гості Лондона насторожено й з великим болем оглядають автівку з розбитим лобове скло й отвори по всьому кузову від куль, уламків снарядів і мінометних пострілів. В їх уяві не вкладаються, що таке у наш час може бути.

У цієї машини з маленької лікарні у місті Дергачі (18 тисяч населення), що в 15 кілометрах на від Харкова героїчна історія. З початком війни єдина повнопривідна машина лікувального закладу виїздила на виклики, привозила під обстрілами й розбомбленими дорогами до стаціонару породіль, хворих, покалічених війною людей.

Пропри добре видимі ознаки та визнану гуманітарну кольористику машини медичної місії, російські окупанти все-таки накрили “швидку” вогнем.

Читайте також Велика Британія передасть Україні надпотужну зброю

Пронизаний уламками та кулями Jumper уже виставляли в Києві, Вільнюсі, Мюнхені, Брюсселі та інших містах Європи. Це не просто показ, це турне болю і страждань українського народу.



Автомобіль швидкої медичної допомоги Дергачівської лікарні на запрошення урядів наших союзників побуває практично в усіх мегаполісах європейського континенту як символ незламності України.

Цього разу він у столиці Великої Британії, яка за роки війни дуже багато допомагає нам як бойовою технікою, так і навчанням та прихистком для біженців. Платники податків бачать: кошти на допомогу Києву йдуть виправдано.

Фото: Оперативний ЗСУ/Jordan Pettitt/PA Wire