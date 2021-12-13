Вчера на бульваре Шевченко провалился асфальт. Сегодня участок уже отремонтировали и восстановили движение по нему.

Столичные коммунальщики отремонтировали водопровод на бульваре Тараса Шевченко, перекрытый вечером 12 декабря из-за аварии водопровода. Движение транспорта там возобновили. Об этом утром 13 декабря сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

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По его словам, дорожники восстановили асфальтовое покрытие. Автобусы курсируют в обычном режиме, а работу троллейбусов также обещают восстановить в ближайшее время.

Напомним, из-за аварии на водопроводных сетях на проезжей части бульвара Тараса Шевченко в Киеве 12 декабря провалилось асфальтовое покрытие. Движение по всем полосам бульвара в направлении улицы Крещатик было перекрыто.