Учора на бульварі Шевченка провалився асфальт. Сьогодні ділянку вже відремонтували та відновили рух по ній.

Столичні комунальники відремонтували водопровід на бульварі Тараса Шевченка, перекритий ввечері 12 грудня через аварію водопроводу. Рух транспорту там відновили. Про це зранку 13 грудня повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

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За його словами, дорожники відновили асфальтне покриття. Автобуси курсують у звичайному режимі, а роботу тролейбусів також обіцяють відновити найближчим часом.

Нагадаємо, через аварію на водопровідних мережах на проїжджій частині бульвару Тараса Шевченка у Києві 12 грудня провалилося асфальтне покриття. Рух усіма смугами бульвару в напрямку вулиці Хрещатик був перекритий.