Патрульный Ferrari 458 Italia будет бороться со злостными нарушителями ПДД. Доработка суперкара для полиции стоила 12 000 евро.

В автопарке полиции Чехии появился суперкар Ferrari 458 Italia. На покупку авто не потратили ни копейки бюджетных средств — оно досталось правоохранителям совершенно бесплатно. Видео с Ferrari появилось на YouTube канале чешской полиции.

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Дело в том, что этот суперкар Ferrari был конфискован судом по уголовному делу. Автомобиль решили не продавать с аукциона, а передать патрульным полицейским. Это уже не первая конфискованная машина на службе чешских стражей порядка, однако суперкаров у них еще не было.

Купе Ferrari 458 Italia сможет догнать практически любого нарушителя. Оно оснащено 4,5-литровым 570-сильным V8 и 7-ступенчатой ​​КПП с двумя сцеплениями. Суперкар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 секунды и развить 326 км/ч.

На подготовку автомобиля для патрульных потратили 12 тысяч евро. Он получил проблесковые маячки, спецсвязь, радар и другое оборудование, а также выкрашен в цвета чешской полиции.

Начальник отдела дорожной полиции Чехии Йиржи Злы заявил, что Ferrari 458 Italia будет использоваться для борьбы с особо агрессивными водителями. Управлять суперкаром будут только полицейские, прошедшие специальный курс экстремального вождения.