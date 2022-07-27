Патрульний Ferrari 458 Italia боротиметься зі злісними порушниками ПДР. Доробка суперкара для поліції коштувала 12 000 євро.

В автопарку поліції Чехії з'явився суперкар Ferrari 458 Italia. На покупку авто не витратили жодної копійки бюджетних коштів — воно дісталося правоохоронцям абсолютно безкоштовно. Відео з Ferrari з'явилося на Youtube каналі чеської поліції.

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Справа в тому, що цей суперкар Ferrari був конфіскований судом у межах кримінальної справи. Автомобіль вирішили не продавати з аукціону, а передати патрульним поліцейським. Це вже не перша конфіскована машина на службі чеських правоохоронців, проте суперкарів у них ще не було.

Купе Ferrari 458 Italia зможе наздогнати практично будь-якого порушника. Воно оснащене 4,5-літровим 570-сильним V8 та 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями. Суперкар здатний розігнатися до 100 км/год за 3,4 секунди і розвинути 326 км/год.

На підготовку автомобіля для патрульних витратили 12 тисяч євро. Він отримав проблискові маячки, спецзв'язок, радар та інше обладнання, а також пофарбований у кольори чеської поліції.

Начальник відділу дорожньої поліції Чехії Іржі Зли заявив, що Ferrari 458 Italia будуть використовуватись для боротьби з особливо агресивними водіями. Керувати суперкаром будуть лише поліцейські, які пройшли спеціальний курс екстремального водіння.