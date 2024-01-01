В чем разница между государственной и временной регистрацией транспортных средств

В главном сервисном центре МВД уверяют, что любое транспортное средство, которое ездит по дорогам общего пользования, должно быть зарегистрировано. Сейчас в Украине существует государственная и временная регистрация транспортных средств. Попробуем разобраться, в чем разница.

Государственная регистрация транспортных средств

Государственной регистрации подлежат все виды транспортных средств. Владелец должен зарегистрировать или перерегистрировать автомобиль или другой транспорт в течение 10 дней после приобретения, таможенного оформления или иных обстоятельств. Это регулируется статьей 34 Закона Украины "О дорожном движении".

При первой регистрации легкового транспортного средства в сервисных центрах МВД нужно оплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Экспертное исследование обязательно только для первой регистрации транспортных средств, бывших в использовании за рубежом. Также при первой регистрации нужно предоставить сертификат соответствия и таможенные документы. Подробнее с перечнем документов для государственной регистрации можно ознакомиться по ссылке.

При государственной регистрации владельцу выдается пластиковый бланк свидетельства о регистрации транспортного средства. Документ в электронном виде отображается в Кабинете водителя и в приложении Дія.

Машину, которая стоит на государственном учете, можно выбраковать, на ней можно выезжать за границу и назначить надлежащего пользователя.

Временная регистрация транспортных средств

Временному государственному учету подлежат транспортные средства, которые были принудительно отчуждены или изъяты, а также те, которые приобретены на территории Украины или ввезены на территорию Украины на законных основаниях в период действия режима военного положения.

Транспортные средства, ввезены как гуманитарная помощь, можно поставить как на временный учет, так и на государственный. Детали по ссылке.

При временной регистрации не нужно платить налог в Пенсионный фонд, проходить Экспертное исследование и предоставлять сертификат соответствия. Выдается временный регистрационный талон в бумажном виде.

На автомобиль с временной регистрацией на можно назначить надлежащего пользователя. Но с недавних пор авто с временным регистрационным талоном можно выбраковать.