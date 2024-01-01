У чому різниця між державною і тимчасовою реєстрацією транспортних засобів

В головному сервісному центрі МВС запевняють, що будь-який транспортний засіб, який їздить по дорогах загального користування, повинен бути зареєстрований. Наразі в Україні існує державна і тимчасова реєстрація транспортних засобів. Спробуємо розібратися, у чому різниця.

Державна реєстрація транспортних засобів

Державній реєстрації підлягають усі види транспортних засобів. Власник повинен зареєструвати або перереєструвати автомобіль чи інший транспорт протягом 10 днів після придбання, митного оформлення чи інших обставин. Це регулюється статтею 34 Закону України «Про дорожній рух».

При першій реєстрації легкового транспортного засобу в сервісних центрах МВС потрібно сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Експертне дослідження обов’язкове лише для першої реєстрації транспортних засобів, що були у використанні за кордоном. Також при першій реєстрації потрібно надати сертифікат відповідності та митні документи. Детальніше з переліком документів для державної реєстрації можна ознайомитися за посиланням.

При державній реєстрації власнику видається пластиковий бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Документ в електронному вигляді відображається у Кабінеті водія та в додатку Дія.

Автівку, яка стоїть на державному обліку, можна вибракувати, на ній можна виїздити за кордон та призначити належного користувача.

Тимчасова реєстрація транспортних засобів

Тимчасовому державному обліку підлягають транспортні засоби, які були примусово відчужені або вилучені, а також ті, які придбані на території України або ввезені на територію України на законних підставах у період дії режиму воєнного стану.

Транспортні засоби, ввезені як гуманітарна допомога, можна поставити як на тимчасовий облік, так і на державний. Деталі за посиланням.

При тимчасовій реєстрації не потрібно сплачувати податок до Пенсійного фонду, проходити Експертне дослідження та надавати сертифікат відповідності. Видається тимчасовий реєстраційний талон у паперовому вигляді.

На автомобіль з тимчасовою реєстрацією на можна призначити належного користувача. Але віднедавна авто з тимчасовим реєстраційним талоном можна вибракувати.