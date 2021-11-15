В удостоверениях водителя появится отметка об автоматической коробке передач.

Первой начнут использовать отметку о сдаче экзаменов на автомобили с автоматической коробкой передач. Впоследствии в удостоверениях водителя появятся и другие отметки.

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"С декабря в удостоверениях водителя появится отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78". Это означает, что с таким документом водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии – с любой", – сказано в официальном сообщении МВД Украины.