У посвідченнях водія з'явиться відмітка про автоматичну коробку передач.

Першою почнуть використовувати відмітку про здачу іспитів на автомобілі з автоматичною коробкою передач. Згодом у посвідченнях водія з’являться й інші відмітки.

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"З грудня у посвідченнях водія з'явиться відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78". Це означає, що з таким документом водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності — з будь-якою", - сказано в офіційному повідомленні МВС України.