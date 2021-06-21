В ЕС хотят запретить рекламу машин с бензиновыми и дизельными моторами. Исключения могут составить только для машин, используемых для транспортных услуг.

В Еврокомиссии была зарегистрирована общественная инициатива под названием ECI "Запрет рекламы и спонсорства ископаемого топлива".

Читайте также: Цены на бывшие в употреблении автомобили в США достигли нового рекорда

Создатели этого документа считают, что Евросоюз все же утвердит этот законопроект, запрещающий рекламу и меценатство всех без исключения типов транспортных средств на ископаемом топливе. Исключения могут составить только для машин, используемых для транспортных услуг. Запрет на рекламу может коснуться различных сфер деятельности.

Европейская комиссия подтвердила, что данный документ не идет вразрез с законодательством Евросоюза и не нарушает его. Регистрация же этого предложения ничего не значит. Для утверждения необходим сбор подписей в поддержку этой инициативы. Считается, что опрос следует проводить в течение 1 года. Решение будет принято только при наличии хотя бы 1 млн подписей граждан как минимум 7 стран ЕС за поддержку запрета на рекламу и спонсорство машин с двигателями внутреннего сгорания. И только после этого будет принято какое-то решение Еврокомиссии.

Если эта инициатива получит одобрение, то в странах ЕС будет введен полный запрет на рекламу ТС с бензиновыми и дизельными двигателями. Производителям автомобилей будет запрещено спонсировать такие сферы как наука, образование, спорт, общественные мероприятия. Кроме этого, будет наложен запрет для энергетических компаний на рекламу нефтепродуктов, природного газа, угля.