В ЄС хочуть заборонити рекламу машин з бензиновими і дизельними моторами. Винятки можуть скласти тільки для машин, використовуваних для транспортних послуг.

В Єврокомісії була зареєстрована громадська ініціатива під назвою ECI "Заборона реклами і спонсорства викопного палива".

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Творці цього документа вважають, що Євросоюз все ж затвердить цей законопроект, що забороняє рекламу і меценатство всіх без винятку типів транспортних засобів на викопному паливі. Винятки можуть скласти тільки для машин, використовуваних для транспортних послуг. Заборона на рекламу може торкнутися різних сфер діяльності.

Європейська комісія підтвердила, що даний документ не йде врозріз із законодавством Євросоюзу і не порушує його. Реєстрація ж цієї пропозиції нічого не означає. Для затвердження необхідний збір підписів на підтримку цієї ініціативи. Вважається, що опитування слід проводити протягом 1 року. Рішення буде прийнято тільки при наявності хоча б 1 млн. підписів громадян як мінімум 7 країн ЄС за підтримку заборони на рекламу і спонсорство машин з двигунами внутрішнього згоряння. І тільки після цього буде прийнято якесь рішення Єврокомісії.

Якщо ця ініціатива отримає схвалення, то в країнах ЄС буде введена повна заборона на рекламу ТЗ з бензиновими і дизельними двигунами. Виробникам автомобілів буде заборонено спонсорувати такі сфери як наука, освіта, спорт, громадські заходи. Крім цього, буде накладена заборона для енергетичних фірм на рекламу нафтопродуктів, природного газу, вугілля.