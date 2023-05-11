Тесты для пожилых водителей созданы для выявления возможных проблем с концентрацией и общей оценкой психического состояния.

В январе 2024 года вступят в силу новые нормы ЕС, по которым пожилым водителям (старше 65 лет) для продолжения действия водительских прав придется пройти психологическое обследование, пишет uamedіa.еu.

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Психологические тесты, которые будут проводить для лиц старше 65 лет во время восстановления водительских прав, имеют целью выявить возможные проблемы с концентрацией и оценить общее психическое состояние пожилых водителей.

В случае отрицательного результата продлить права управления транспортным средством будет невозможно.

Также еврочиновники рассматривают идею введения курсов повышения квалификации для водителей старше 70 лет.