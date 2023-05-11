Тести для літніх водіїв створені для виявлення можливих проблем з концентрацією та загальної оцінки психічного стану.

В січні 2024 року набудуть чинності нові норми ЄС, через які літнім водіям (старше 65 років) для продовження дії водійських прав доведеться пройти психологічне обстеження, пише uаmedіa.еu.

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Психологічні тести, які проводитимуть для осіб старше 65 років під час відновлення водійських прав, мають на меті виявити можливі проблеми з концентрацією та оцінити загальний психічний стан літніх водіїв.

У разі негативного результату продовжити права керування транспортним засобом буде неможливо.

Також єврочиновники розглядають ідею запровадження курсів підвищення кваліфікації для водіїв старших 70 років.