Необычное происшествие произошло в Дуйсбурге (Северный Рейн-Вестфалия).

На одном из перекрестков автомобиль Audi врезался в Hyundai без видимых причин, которые могли бы вызвать аварию. Когда на место происшествия прибыла полиция, то она даже не смогла установить, кто же в момент ДТП был за рулем. Тем более, что никто из двух людей, которые сидели в Audi, документов на управление машиной не показали.

В ходе расследования удалось выявить следующее: 70-летний мужчина ехал за рулем зеленого Audi, который принадлежал его 34-летней подруге. Во время движения парочка решила заняться сексом. При этом женщина сидела на коленях партнера. А управление автомобилем (рулем, педалями и коробкой передач) они распредели между собой. Конечно, в какой-то момент этот "механизм" дал сбой, и машина столкнулась с другой.

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