Незвичайна пригода сталася у Дуйсбурзі (Північний Рейн-Вестфалія).

На одному з перехресть автомобіль Audi врізався в Hyundai без видимих причин, які могли б спричинити аварію. Коли на місце події прибула поліція, то вона навіть не змогли встановити, хто ж у момент ДТП був за кермом. Тим більш, що ніхто з двох людей, які сиділи в Audi, документів на управляння машиною не показали.

В ході розслідування вдалось виявити наступне. 70-річний чоловік їхав за кермом зеленого Audi, який належав його 34-річній подрузі. Під час руху парочка вирішила зайнятися сексом. При цьому жінка сиділа на колінах партнера. А керування автомобілем (кермом, педалями та коробкою передач) вони розподіли між собою. Певна річ, в якийсь момент цех "механізм" дав збій, і машина зіштовхнулась з іншою.

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