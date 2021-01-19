GM в рамках нынешней выставки CES озвучил новые детали будущего электрического Hummer. В частности, пикап будет иметь режим езды всего лишь с помощью одной педали и уникальное звучание.

Ведущий инженер-разработчик Hummer EV Аарон Пфау рассказал, что режим езды без использования тормоза – это простая, но надежная идея. Все электромобили используют рекуперативное торможение.

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В большом количестве случаев водитель вообще может пользоваться лишь педалью газа. Особенно полезно это при езде по бездорожью, когда необходимость переместить ногу с газа на тормоз занимает время и может стоить целостности машины.

“Режим сочетает в себе четкое управление крутящим моментом силовой установки и фрикционными тормозами, чтобы обеспечить уровень модуляции, который превышает то, что можно было бы ожидать от бензинового или дизельного двигателя. Это четко модулированное управление мощностью, которое помогает в езде по самой сложной местности”, – отметил он.

Что же касается уникального звучания автомобиля, то он будет сочетать звуки электрогитары и Formula E. Пикап будет достаточно мощным и чтобы понимать, что делает машина в данный момент водителю нужны будут подсказки в виде звуков, ведь будет работать машина практически бесшумно.

GM использовал в электромобиле технологию Bose Electric Vehicle Sound Enhancement Technology. При запуске автомобиля автоматически включается режим Watts to Freedom-из динамиков будет линять звук и даже сиденья будут дрожать, как в топливной машине.

“Звук включает в себя гитарные рифы, высокочастотный обратную связь и вдохновение от “автоспорта” Formula E. Таким образом мы передадим силу и крутящий момент автомобиля“, – добавил Аарон Пфау.