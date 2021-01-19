GM в рамках цьогорічної виставки CES озвучив нові деталі майбутнього електричного Hummer. Зокрема, пікап матиме режим їзди всього лише з допомогою однієї педалі та унікальне звучання.

Провідний інженер-розробник Hummer EV Аарон Пфау розповів, що режим їзди без використання гальма – це проста, але надійна ідея. Всі електромобілі використовують рекуперативне гальмування.

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У великій кількості випадків водій взагалі може користуватись лиш педаллю газу. Особливо корисно це при їзді по бездоріжжю, коли необхідність перемістити ногу з газу на гальма забирає час і може коштувати цілісності автівки.

“Режим поєднує в собі чітке управління крутним моментом силової установки і фрикційними гальмами, щоб забезпечити рівень модуляції, який перевищує будь-що, що можна було б очікувати від бензинового або дизельного двигуна. Це чітко модульоване управління потужністю, яке допомагає в їзді по найскладнішій місцевості”, – зазначив він.

Що ж до унікального звучання автомобіля, то він поєднуватиме звуки електрогітари та Formula E. Пікап буде досить потужним і щоб розуміти, що робить машина в даний момент водію потрібні будуть підказки у вигляді звуків, адже працюватиме автівка практично безшумно.

GM використав в електромобілі технологію Bose Electric Vehicle Sound Enhancement Technology. Під час запуску автомобіля автоматично вмикатиметься режим Watts to Freedom – з динаміків линутиме звук і навіть сидіння дрижатимуть, як в паливній автівці.

“Звук включає в себе гітарні рифи, високочастотний зворотний зв’язок та натхнення від “автоспорту” Formula E. Таким чином ми передамо силу та крутний момент автомобіля “, – додав Аарон Пфау.