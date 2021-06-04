На гонконгском рынке недвижимости новый рекорд - парковочное место для автомобиля продали за 1,3 миллиона долларов.

По сообщениям местных СМИ, речь идет об одном из мест на парковке элитного жилого комплекса, возведенного на горе Пик Виктория. Этот район считается самым престижным в Гонконге.

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В мае сообщали, что аренда одного из домов этой же части Гонконга достигла отметки в 210 тысяч долларов в месяц. Такие высокие цены на недвижимость объясняют густонаселенностью города, нехваткой свободной земли и гористым рельефом местности.

Гонконг уже много лет подряд оказывается на первых ступеньках мировых рейтингов самых дорогих мест для жизни. По данным Bloomberg, предыдущий рекорд цены на парковочное место в Гонконге был установлен в 2019 году – тогда цена достигла 980 тысяч долларов.

В 2020-м, после начала пандемии, цены на недвижимость несколько просели, но в последнее время снова начали бить рекорды.