Льготников будут штрафовать за неуплату парковки до тех пор, пока Министерство соцполитики не предоставит КГГА доступ к базе льготников.

Сейчас "Инспекция по парковке" за задержку оплаты парковки выписывает штраф в 20-кратном размере от стоимости одного часа парковки юридическому владельцу автомобиля. Даже если владелец относится к льготникам и имеет право не бесплатную парковку.

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Однако льготы на парковку людям с инвалидностью, участникам боевых действий и другим категориям, предусмотренным законом, должны обеспечиваться исключительно в автоматическом режиме.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Константин Усов во время совещания в Министерстве социальной политики Украины. Совещание состоялось при участии заместителя председателя КГГА Петра Оленича и заместителя Министра социальной политики Украины Валерия Бушкова.

Чтобы идентифицировать льготников, инспекции по парковке необходимо иметь доступ к Единому государственному автоматизированному реестру льготников, распорядителем которого является Министерство соцполитики.

"Учитывая то, что инспекция налагает штрафы за неуплату за парковку, мы должны защитить право людей на льготы. Поэтому мы обратились в Министерство социальной политики с просьбой сообщить нам, кто имеет соответствующее право. Нам необходимо иметь возможность получать в автоматическом режиме информацию о наличии льготы у владельца припаркованного авто. Это может быть участник боевых действий, человек с инвалидностью или представитель другой льготной категории граждан, о которых мы сейчас не имеем данных в полном объеме. Как только Министерство предоставит доступ к соответствующей информации, город готов обеспечить этим категориям граждан бесплатную парковку без штрафов", – отметил Константин Усов.