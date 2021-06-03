Пільговиків будуть штрафувати за несплату паркування допоки Міністерство соцполітики не надасть КМДА доступ до бази пільговиків.

Зараз "Інспекція з паркування" за несплачене паркування виписує штраф у 20-кратному розмірі від вартості однієї години паркування юридичному власнику автомобіля. Навіть якщо власник відноситься до пільговиків і має право не безплатне паркування.

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Проте пільги на паркування людям з інвалідністю, учасникам бойових дій та іншим категоріям, передбаченим законом, мають забезпечуватися виключно в автоматичному режимі.

Про це заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов під час наради в Міністерстві соціальної політики України. Нарада відбулася за участю заступника голови КМДА Петра Оленича та заступника Міністра соціальної політики України Валерія Бушкова.

Щоб ідентифікувати пільговиків, інспекції з паркування необхідно мати доступ до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків, розпорядником якого є Міністерство соцполітики.

"Враховуючи те, що інспекція накладає штрафи за несплату за паркування, ми маємо захистити право людей на пільги. Тому ми звернулися до Міністерства соціальної політики з проханням повідомити нам, хто має відповідне право. Нам необхідно мати можливість отримувати в автоматичному режимі інформацію про наявність пільги у власника припаркованого авто. Це може бути учасник бойових дій, особа з інвалідністю чи представник іншої пільгової категорії громадян, про яких ми зараз не маємо даних у повному обсязі. Щойно Міністерство надасть доступ до відповідної інформації, місто готове забезпечити цим категоріям громадян безкоштовне паркування без штрафів", – зазначив Костянтин Усов.