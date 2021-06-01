За несплачене паркування виписують штраф у 20-кратному розмірі від вартості однієї години паркування.

З 3 травня 2021 року, тобто з моменту початку контролю за сплатою "послуг" із паркування, інспектори з паркування виявили 871 випадок несплати.

Платити за паркування можна через смартфон, безготівково, встановивши спеціальний додаток. Готівкові розрахунки заборонені.

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Процедура купівлі електронного талону вигадає наступним чином. Достатньо відкрити на смартфоні мобільний додаток "Київ Цифровий", перейти в меню "Сервісів водія" – "Паркувальні абонементи" і оформити покупку. Оплата можлива за допомогою Apple Pay, MasterPass або разовим платежем банківською карткою.

Правила користування електронними талонами такі ж, як і паперовими: за одним паркувальним абонементом закріплено лише один автомобіль.

Контроль за сплатою користування майданчиками здійснює Інспекція з паркування. Інспектори перевіряють наявність абонементу за номером авто онлайн.

Нагадуємо, що штраф за несплату "послуг" з паркування виписується на юридичного власника транспортного засобу, а не на водія, який не заплатив.