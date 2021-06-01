Неоплаченная парковка влечет за собой штраф в 20-кратном размере от стоимости одного часа парковки.

С 3 мая 2021 года, то есть с момента начала контроля за уплатой "услуг" с парковки, инспекторы по парковке обнаружили 871 случай неуплаты.

Платить за парковку можно через смартфон, безналично, установив специальное приложение. Наличные расчеты запрещены.

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Процедура покупки электронного талона выглядит следующим образом. Достаточно открыть на смартфоне мобильное приложение "Киев Цифровой", перейти в меню "сервисов водителя" – "Парковочные абонементы" и оформить покупку. Оплата возможна с помощью Apple Pay, MasterPass или разовым платежом банковской карточкой.

Правила пользования электронными талонами такие же, как и бумажными: за одним парковочным абонементом закреплено только один автомобиль.

Контроль за уплатой пользования площадками осуществляет Инспекция по парковке. Инспекторы проверяют наличие абонемента по телефону авто онлайн.

Напоминаем, что штраф за неуплату "услуг" по парковке выписывается на юридического владельца транспортного средства, а не на водителя, который не заплатил.