Киевские инспекторы по парковке уже оштрафовали немало автомобилистов. В Инспекции по парковке поделились статистикой, за какие нарушения выписывали штрафы.
Количество постановлений по видам нарушений, процент от общего количества постановлений за период с 02.07.2019 по 31.03.2021:
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- Пешеходный переход 34 550
- Выезд с прилегающих территорий 14 207
- Мешает движению других ТС 9 769
- Полоса общественного транспорта 6 949
- Остановка общественного транспорта 5 952
- На перекрестке 5 911
- Велодорожка 3 252
- Менее 3 метров до сплошной линии 1 956
- Остановка на (под) эстакадой, мостом, тоннелем 1 350
- Менее 2 метров для пешехода 1 253
- Второй ряд 352
- Другие нарушения 417
- Остановка/стоянка запрещена 2 152
- Неуплата за парковку 493