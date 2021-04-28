Киевские инспекторы по парковке уже оштрафовали немало автомобилистов. В Инспекции по парковке поделились статистикой, за какие нарушения выписывали штрафы.

Количество постановлений по видам нарушений, процент от общего количества постановлений за период с 02.07.2019 по 31.03.2021:

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