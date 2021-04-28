Киевские инспекторы по парковке уже оштрафовали немало автомобилистов. В Инспекции по парковке поделились статистикой, за какие нарушения выписывали штрафы.

Количество постановлений по видам нарушений, процент от общего количества постановлений за период с 02.07.2019 по 31.03.2021:

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  • Пешеходный переход 34 550
  • Выезд с прилегающих территорий 14 207
  • Мешает движению других ТС 9 769
  • Полоса общественного транспорта 6 949
  • Остановка общественного транспорта 5 952
  • На перекрестке 5 911
  • Велодорожка 3 252
  • Менее 3 метров до сплошной линии 1 956
  • Остановка на (под) эстакадой, мостом, тоннелем 1 350
  • Менее 2 метров для пешехода 1 253
  • Второй ряд 352
  • Другие нарушения 417
  • Остановка/стоянка запрещена 2 152
  • Неуплата за парковку 493