Городские власти считают, что парковка в столице должна быть платной. Для наказания тех, кто за парковку не платит будет введена система автоматического штрафования.

Система фиксации нарушений правил парковки начнет работать после ослабления строгих ограничений в столице. Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопрос, полученный от СМИ.

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"Вы все видите, сколько автомобилей прибавилось за последние годы на улицах столицы. Дорожная инфраструктура города не была рассчитана на такой трафик. Также затрудняют движение и неправильно припаркованные машины. Сегодня контроль за соблюдением правил парковки осуществляет управление по парковке при Департаменте транспортной инфраструктуры города. И для инспекторов уже разработали специальную программу, которая будет работать на базе мобильных сервисов "Киев цифровой", – сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева считает, что программа удобна как для работы инспекторов, так и для автовладельцев. В частности, в ней есть интерактивная карта парковок столицы, сервисы оплаты за парковку и уплаты штрафов.

Напомним, что на время локдауна чиновники приняли решение временно сделать парковки в городе бесплатными "После ослабления ограничений автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение и не нарушать правила, оставляя машину бесплатно. А инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения", – отметил Виталий Кличко.

По словам мэра ради комфорта водителей рассматриваются варианты увеличения количества парковочных площадок и оптимизации парковочного пространства. Также в столице планируют увеличить штатную численность инспекторов по парковке, усовершенствовать систему их обучения и ввести новые критерии качества работы инспекторского состава.