Увеличение численности инспекторов по парковке даст возможность эвакуировать больше автомобилей и выписывать больше штрафов.

Киевские чиновники планируют увеличить штатную численность инспекторов по парковке. Об этом сообщил начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.

Читайте также: Для "Инспекции по парковке" купили смартфонов на миллион гривен

“Инспекция по парковке работает в Киеве с 2018 года. За это время удалось существенно улучшить ситуацию с парковкой на столичных улицах. Но мы видим, что мощности инспекции по парковке нужно наращивать. Ведь на сегодня парк эвакуаторов превышает количественный потенциал инспекторов: за каждым из них закреплено в среднем 6 эвакуаторов на одной локации. А локация включает несколько улиц. Главная обязанность инспектора – выписать постановление о нарушении, а в случае существенного препятствования дорожному движению – вызвать эвакуатор. Инспекторы не обеспечены служебным транспортом и иногда передвигаются в кабинах эвакуаторов, если это соответствует их маршруту. Поэтому инспекция по парковке планирует увеличить количество штатных единиц инспекторов примерно вдвое и в случае необходимости возобновить объявление по подбору эвакуаторов у частных компаний”, – сообщил Дмитрий Рахматуллин.