За средства налогоплательщиков "Инспекцию по парковке" обеспечили смартфонами премиум класса. Цена каждого из них – 22 тысячи гривен.

Продолжается дооснащение "Инспекции по парковке", основная обязанность которой штрафовать автовладельцев, не оплативших услуги парковки. В прошлом году для "инспекторов по парковке" уже покупали смартфоны, униформу и нагрудные камеры. В этом году – купили новые смартфоны.

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В 2019 году для "инспекторов" закупили 14 смартфонов Sigma. Тем не менее в процессе эксплуатации были выявлены некоторые недостатки. Из-за некачественных фото "инспекции по парковке" проигрывает дела в судах.

Поэтому транспортные чиновники Кличко решили купить 45 смартфонов Samsung Galaxy по 22 тысячи каждый. Тендер выиграла компания ООО "Исток-Автозапчасть". До 15 декабря она поставит 45 смартфонов Samsung Galaxy S20 (G980F) 8/128 GB Dual SIM по 22 199 грн. У них экран Amoled диагональю 6,2", процессор Samsung Exynos 990, корпус из металла и стекла, операционная система Android, оперативная память 8 ГБ, встроенная память 128 ГБ, тройная основная камера на 64 Мп, 12 Мп и 12 Мп с автофокусом и фронтальная камера на 10 Мп, чип NFC и тому подобное. Гарантийный срок составляет два года.