За кошти платників податків "Інспекцію з паркування" забезпечили смартфонами преміум класу. Ціна кожного з них – 22 тисячі гривень.

Триває дооснащення "Інспекції з паркування", основний обов’язок якої – штрафувати автовласників, які не оплатили "послуги" паркування. У минулому році для "інспекторів з паркування" вже купували смартфони, уніформу та нагрудні камери. Цього року – купили новіші смартфони.

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У 2019 році для "інспекторів" закупили 14 смартфонів Sigma. Проте, у процесі експлуатації були виявлені деякі недоліки. Через неякісні фото "Інспекції з паркування" програє справи у судах.

Тому транспортні чиновники Кличка вирішили купити 45 смартфонів Samsung Galaxy по 22 тисячі кожен. Тендер виграла компанія ТОВ "Істок-Автозапчастина". До 15 грудня вона поставлять 45 смартфонів Samsung Galaxy S20 (G980F) 8/128 GB Dual SIM по 22 199 грн. Вони мають екран Amoled діагоналлю 6,2″, процесор Samsung Exynos 990, корпус із металу і скла, операційну систему Android, оперативну пам’ять 8 ГБ, вбудовану пам’ять 128 ГБ, потрійну основну камеру на 64 Мп, 12 Мп та 12 Мп з автофокусом та фронтальну камеру на 10 Мп, чіп NFC тощо. Гарантійний строк становить два роки.