Збільшення чисельності інспекторів з паркування дасть можливість евакуювати більше автомобілів та виписувати більше штрафів.

Київські чиновники планують збільшити штатну чисельність інспекторів з паркування. Про це повідомив начальник Інспекціі з паркування Дмитро Рахматуллін.

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"Інспекція з паркування працює в Києві з 2018 року. За цей час вдалося суттєво покращити ситуацію із паркуванням на столичних вулицях. Але ми бачимо, що потужності інспекції з паркуванням потрібно нарощувати. Адже на сьогодні парк евакуаторів перевищує кількісний потенціал інспекторів: за кожним із них закріплено в середньому 6 евакуаторів на одній локації. А локація включає декілька вулиць. Головний обов’язок інспектора – виписати постанову про порушення, а у разі суттєвого перешкоджання дорожньому русі – викликати евакуатор. Інспектори не забезпечені службовим транспортом і іноді пересуваються у кабінах евакуаторів, якщо це відповідає їхньому маршруту. Тож інспекція з паркування планує збільшити кількість штатних одиниць інспекторів приблизно удвічі та в разі потреби відновити оголошення по добору евакуаторів у приватних компаній", – повідомив Дмитро Рахматуллін.