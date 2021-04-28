Міська влада вважає, що паркування в столиці повинно бути платне. Для штрафування тих, хто за паркову не платить буде введена система автоматичного штрафування.

Автоматична система фіксації порушень правил паркування розпочне працювати після послаблення суворих обмежень у столиці. Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

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"Ви всі бачите, скільки автомобілів додалося за останні роки на вулицях столиці. Дорожня інфраструктура міста не була розрахована на такий трафік. Також ускладнюють рух і неправильно припарковані автівки. Сьогодні контроль за дотриманням правил паркування здійснює управління з паркування при Департаменті транспортної інфраструктури міста. І для інспекторів уже розробили спеціальну програму, що працюватиме на базі мобільних сервісів "Київ цифровий", – сказав Віталій Кличко.

Мер Києва вважає, що програма зручна як для роботи інспекторів, так і для автовласників. Зокрема, у ній є інтерактивна карта парковок столиці, сервіси сплати за паркування та сплати штрафів.

Нагадаємо, що на час локдауну чиновники ухвалили рішення тимчасово зробити паркування в місті безкоштовним. "Після послаблення обмежень автовласники зможуть оплачувати паркування через застосунок і не порушувати правила, залишаючи автівку безоплатно. А інспектори зможуть швидко і автоматично фіксувати виявлені порушення", – зазначив Віталій Кличко.

За словами мера задля комфорту водіїв розглядаються варіанти збільшення кількості паркувальних майданчиків та оптимізації паркувального простору. Також у столиці планують збільшити штатну чисельність інспекторів з паркування, вдосконалити систему їх навчання і запровадити нові критерії якості роботи інспекторського складу.