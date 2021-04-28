Київські інспектори з паркування вже оштрафували чимало автомобілістів. У Інспекції з паркування полились статистикою, за які порушення виписували штрафи.

Кількість постанов по видам порушень, відсоток до загальної кількості постанов за період з 02.07.2019 по 31.03.2021:

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  • Пішохідний перехід 34 550
  • Виїзд з прилеглих територій 14 207
  • Заважає руху інших ТЗ 9 769
  • Смуга громадського транспорту 6 949
  • Зупинка громадського транспорту 5 952
  • На перехресті 5 911
  • Велодоріжка 3 252
  • Менше 3 метрів до суцільної лінії 1 956
  • Зупинка на (під) естакадою, мостом, тунелем 1 350
  • Менше 2 метрів для пішохода 1 253
  • Другий ряд 352
  • Інші порушення 417
  • Зупинку/стоянку заборонено 2 152
  • Несплата за паркування 493