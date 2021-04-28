Київські інспектори з паркування вже оштрафували чимало автомобілістів. У Інспекції з паркування полились статистикою, за які порушення виписували штрафи.
Кількість постанов по видам порушень, відсоток до загальної кількості постанов за період з 02.07.2019 по 31.03.2021:
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- Пішохідний перехід 34 550
- Виїзд з прилеглих територій 14 207
- Заважає руху інших ТЗ 9 769
- Смуга громадського транспорту 6 949
- Зупинка громадського транспорту 5 952
- На перехресті 5 911
- Велодоріжка 3 252
- Менше 3 метрів до суцільної лінії 1 956
- Зупинка на (під) естакадою, мостом, тунелем 1 350
- Менше 2 метрів для пішохода 1 253
- Другий ряд 352
- Інші порушення 417
- Зупинку/стоянку заборонено 2 152
- Несплата за паркування 493