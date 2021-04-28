Київські інспектори з паркування вже оштрафували чимало автомобілістів. У Інспекції з паркування полились статистикою, за які порушення виписували штрафи.

Кількість постанов по видам порушень, відсоток до загальної кількості постанов за період з 02.07.2019 по 31.03.2021:

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