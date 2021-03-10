При службе автомобильных дорог начала работу собственная мобильная лаборатория. Она будет узнавать, почему даже свежий асфальт в Харькове за несколько месяцев превращается в ямочное одеяло.

Лаборатория службы оснащена большинством необходимого оборудования для эффективного и профессионального контроля качества строительных материалов, применяемых для развития дорожной отрасли в Харьковской области.

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Начальник лаборатории Олег Бовсуновский рассказал, что отбор материалов: асфальтобетона, бетона, минеральных материалов, почвы, битума и других строительных смесей, для дальнейших испытаний в лабораторных условиях будет осуществляться на всех этапах дорожных работ.

На основе результатов исследований служба автодорог будет принимать решение: качественно ли подрядчик выполнил работы и будут ли оплачиваться они заказчиком. В случае выявления недостатков – подрядчик за свой счет вынужден будет их устранить.

Лаборатория оснащена большинством необходимого оборудования для эффективного и профессионального контроля качества строительных материалов, применяемых для развития дорожной отрасли в Харьковской области. Техника новая – итальянского, турецкого, американского и украинского производства.

"Все оборудование лаборатории уже имеет сертификаты о калибровке и аттестаты проверки (верификации)", – сообщил Олег Бовсуновский.

Модульные сооружения экспертной службы установлены на территории филиала "Песочинское ДЭП". Это два помещения, общая площадь которых составляет 20 квадратных метров. В одном будут проводить испытания дорожных смесей, во втором – обрабатывать результаты.

Специальный автомобиль, оборудованный отсеком для размещения установки для отбора кернов и для перевозки отобранных образцов материалов, будет курсировать по городу. С помощью лазерного профилометра он также будет определять степень и наличие неровностей дорожной поверхности.