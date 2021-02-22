Протяженность обходной дороги составит 150 км.

В 2021 году должно начаться строительство Киевской обходной дороги. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура".

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Обходная дорога должна объединить главные международные трассы, которые проходят через Киев. Стоимость проекта оценивается в 85 млрд грн, по подсчетам "Укравтодора”. Полтора года назад это строительство анонсировали как большой проект, рассчитанный на пять лет с кодовым названием КОД (Киевская обходная дорога).

Председатель Укравтодора Александр Кубраков сообщил, что уже проектируются два участка Киевской обходной дороги, еще три – готовятся к объявлению тендеров на проектирование. Первые работы планируют начать в этом году.

Также, по словам Зеленского, в 2021 году планируется отремонтировать и реконструировать 4,5 тыс. км государственных дорог и две тысячи километров местных. Должно начаться строительство трассы М-30 протяженностью 1400 километров, которая будет самой длинной дорогой Украины и соединит восток и запад страны.