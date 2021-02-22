Протяжність обхідної дороги складатиме 150 км.

У 2021 році має розпочатися будівництво Київської обхідної дороги. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Інфраструктура”.

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Обхідна дорога має поєднати головні міжнародні траси, які проходять через Київ. Вартість проекту оцінюється у 85 млрд грн, за підрахунками “Укравтодору”. Півтори роки тому це будівництво анонсували як великий проект, розрахований на п’ять років, з кодовою назвою КОД (Київська обхідна дорога).

Голова Укравтодору Олександр Кубраков повідомив, що вже проектуються дві ділянки Київської обхідної дороги, ще три – готуються до оголошення тендерів на проєктування. Перші роботи планують розпочати вже цього року.

Також, за словами Зеленського, у 2021 році планується відремонтувати та реконструювати 4,5 тис. км державних доріг та дві тисячі кілометрів місцевих. Має розпочатися будівництво траси М-30 протяжністю 1400 кілометрів, яка буде найдовшою дорогою України і з’єднає схід і захід країни.