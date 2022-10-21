Электромобиль на базе старушки "Волыни" создали харьковские конструкторы.

Компактный, бесшумный, а под капотом вместо двигателя электроустановка от "Ягуара". Такой автомобиль создали харьковские разработчики на базе старушки "Волыни".

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"Это электрический автомобиль на базе ЛУАЗа "Волынь". Нам была поставлена задача – бесшумный автомобиль, чтобы он мог передвигаться без звука, чтобы можно было слышать вокруг другие движущиеся автомобили. Поэтому был такой построен автомобиль. В нем стоит электродвигатель. Он абсолютно бесшумный и пробежал его на одной зарядке около 200 километров", – рассказывает разработчик электромобиля Андрей.

Этот уникальный автомобиль и ряд очень важных машин для харьковских военных передали представители харьковской бизнес-общности. В этой партии: "скорая", бус, легковушка и несколько внедорожников. Ключи от них получили сегодня те, для кого все это и готовилось.

"Каждая партия, каждая машина готовится индивидуально. Ребята делают заявку, мы обрабатываем ее. Смотрим, что мы можем найти. Находим машину, готовим. У нас достаточно длительный цикл – это около месяца", – рассказывает Амазас Манукьян директор компании "logity ".