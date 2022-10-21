Електромобіль на базі старенької "Волині" створили харківські конструктори.

Компактний, безшумний, а під капотом замість двигуна – електроустановка від "Ягуара". Такий автомобіль створили харківські розробники на базі старенької "Волині".

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"Це електричний автомобіль на базі ЛУАЗу "Волинь". Нам було поставлене завдання – безшумний автомобіль, щоб він міг пересуватися без звуку, щоб можна було чути навколо інші автомобілі, що рухаються. Тому був такий побудований автомобіль. У ньому стоїть електродвигун. Він абсолютно безшумний та пробіг його на одній зарядці близько 200 кілометрів", - розповідає Андрій, розробник електромобіля.

Цей унікальний автомобіль та ще низка дуже важливих машин для харківських військових передали представники харківської бізнес-спільності. У цієї партії: “швидка”, бус, легковик та кілька позашляховиків. Ключі від них сьогодні отримали ті, для кого все це й готувалося.

"Кожна партія, кожна машина готується індивідуально. Хлопці роблять заявку, ми обробляємо її. Дивимося, що ми можемо знайти. Знаходимо машину, готуємо. Ми маємо досить тривалий цикл – це близько місяця", - розповідає Амазас Манук'ян директор компанії "logity".