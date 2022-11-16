В Херсоне пока работает мобильный сервисный центр МВД, но впоследствии планируется открытие учреждения с постоянным местом дислокации.

Мобильный сервисный центр МВД работает в Херсоне. Об этом сообщили на официальном телеграмм-канале Главного сервисного центра МВД Украины.

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Его работа началась сегодня, 16 ноября, с 10.00 возле здания Херсонского районного управления полиции по адресу ул. Маяковского, 10

В мобильном сервисном центре можно получить следующие услуги:

восстановить утраченные документы – водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства

зарегистрировать и перерегистрировать транспортное средство

заменить водительское удостоверение

получить международное водительское удостоверение

Также для жителей города создана точка доступа до wi-fi спутникового интернета Starlink.